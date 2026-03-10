Двое рязанцев пойдут под суд за похищение несовершеннолетнего и вымогательство

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые, один из которых в момент совершения преступления был несовершеннолетним, узнали, что у потерпевшего есть 28 тысяч рублей. Злоумышленники писали ему в соцсети и требовали отдать деньги. Несовершеннолетний заблокировал обвиняемых. В ноябре 2024 года злоумышленники приехали в поселок Александро-Невский, встретились с потерпевшим, ударили его и заставили сесть в автомобиль. Несовершеннолетнего увезли из населенного пункта в посадку. Там каждый из обвиняемых нанес потерпевшему еще не менее двух ударов. После вынужденной передачи денег несовершеннолетнего отвезли в поселок.

В Рязанской области осудят двух жителей Ряжска за вымогательство и похищение несовершеннолетнего. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по по пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и пунктам «а, д, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Уголовное дело направлено в Ряжский районный суд.