Двое рязанцев пойдут под суд за похищение несовершеннолетнего и вымогательство

В Рязанской области осудят двух жителей Ряжска за вымогательство и похищение несовершеннолетнего. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
По версии следствия, в 2024 году обвиняемые, один из которых в момент совершения преступления был несовершеннолетним, узнали, что у потерпевшего есть 28 тысяч рублей. Злоумышленники писали ему в соцсети и требовали отдать деньги.
Несовершеннолетний заблокировал обвиняемых. В ноябре 2024 года злоумышленники приехали в поселок Александро-Невский, встретились с потерпевшим, ударили его и заставили сесть в автомобиль.
Несовершеннолетнего увезли из населенного пункта в посадку. Там каждый из обвиняемых нанес потерпевшему еще не менее двух ударов.
После вынужденной передачи денег несовершеннолетнего отвезли в поселок.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по по пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и пунктам «а, д, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).
Уголовное дело направлено в Ряжский районный суд.