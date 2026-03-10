До +7 градусов потеплеет в Рязанской области 11 марта

В среду, 11 марта, в регионе будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4, +1°С, днём прогреется до +2, +7°С.