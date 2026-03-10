Bloomberg: четверть iPhone стали производить в Индии

По данным источников, в 2025 году Apple произвела в Индии 55 миллионов iPhone, что на 19 миллионов больше предыдущего года. Ежегодно компания выпускает 220-230 миллионов устройств. Рост связан с минимизацией рисков от американских тарифов на китайские товары, но затраты в Индии выше, чем в других странах. В стране собирают все модели iPhone 17 с участием партнеров Foxconn, Tata Electronics и Pegatron, которые также производят iPhone 15 и iPhone 16.