Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 384
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 205
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
789
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 115
Аналитика ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%

В феврале 2026 года россияне получили в банках на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 млрд рублей. Это на 9% выше показателя января текущего года и на 26% — февраля 2025-го. Такова аналитика ВТБ.

Рынок автокредитования во второй месяц года продемонстрировал рост не только в деньгах, но и в количестве сделок. По оценкам ВТБ, в феврале в России было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе. Средний чек при этом сохранился на уровне 1,5 млн рублей.

«Февральская статистика показывает, что банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям. Напомним, с начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По прогнозам аналитиков, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 трлн рублей, то есть на 5% выше результата 2025-го. Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения.