Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 311
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 175
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
786
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 096
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
12 марта ветеринары проведут бесплатную вакцинацию животных в Рязанской области
Жителей двух населенных пунктов приглашают сделать прививку от бешенства своим питомцам. 12 марта мобильная бригада ветеринаров будет работать в селах Казарь и Семкино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязанского муниципального округа.

В Казари специалисты остановятся в трех точках: с 10:15 до 10:45 привить животных можно будет около магазина «Продукты» на улице Центральной, 52. С 10:50 до 11:05 бригада будет ждать жителей рядом с церковью у дома № 37 на Полевой, а с 11:10 до 11:25 — на перекрестке улицы Центральной, 2. В селе Семкино с 11:35 до 12:45 ветеринары проведут подворный обход.

Специалисты напоминают, что отказ от вакцинации питомца против бешенства влечет административную ответственность.