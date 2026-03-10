12 марта ветеринары проведут бесплатную вакцинацию животных в Рязанской области

В Казари специалисты остановятся в трех точках: с 10:15 до 10:45 привить животных можно будет около магазина «Продукты» на улице Центральной, 52. С 10:50 до 11:05 бригада будет ждать жителей рядом с церковью у дома № 37 на Полевой, а с 11:10 до 11:25 — на перекрестке улицы Центральной, 2. В селе Семкино с 11:35 до 12:45 ветеринары проведут подворный обход. Специалисты напоминают, что отказ от вакцинации питомца против бешенства влечет административную ответственность.

