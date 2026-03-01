Власти призвали не верить фейкам о расправах в рязанских школах

«В Telegram распространяется ложная информация о „канале“, якобы предупреждающем об угрозах расправ в школах. Это фейк», — заявили в опергруппе. Отмечается, что цель таких вбросов — создать панику и посеять страх среди родителей и учеников.

