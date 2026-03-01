Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 74.50 / 79.50 01/03 07:00
Нал. EUR 89.00 / 93.50 01/03 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
663
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 180
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
651
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 380
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Власти призвали не верить фейкам о расправах в рязанских школах
«В Telegram распространяется ложная информация о „канале“, якобы предупреждающем об угрозах расправ в школах. Это фейк», — заявили в опергруппе. Отмечается, что цель таких вбросов — создать панику и посеять страх среди родителей и учеников.

Власти призвали не верить фейкам о расправах в рязанских школах. Об этом 1 марта сообщили в региональной опергруппе.

«В Telegram распространяется ложная информация о „канале“, якобы предупреждающем об угрозах расправ в школах. Это фейк», — заявили в опергруппе.

Отмечается, что цель таких вбросов — создать панику и посеять страх среди родителей и учеников.