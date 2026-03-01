В Рязани объявили поиски пропавшего неделю назад мужчины
Местонахождение Александра Панова неизвестно с 21 февраля 2026 года. Приметы: рост — 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серые. Одежда: темно-синяя куртка, черные брюки, ботинки, шапка. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
