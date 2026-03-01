Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
663
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 180
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
651
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 380
Умер актер из сериала «Глухарь»
Александр Зиновьев скончался за месяц до 80-летия. По словам его друга, предположительно, причиной смерти стал рак. Артист родился 29 марта 1946 года. Окончил театральную студию при Театре Советской Армии и геологический институт. Помимо этого, он был геологом, писателем, фотографом и внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя». Александр Зиновьев также написал автобиографическую книгу «Первое поле», несколько пьес. Он снимался в сериалах «Глухарь-2» и «Гибель Империи».

27 февраля умер актер Александр Зиновьев. Об этом 1 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на его друга Дмитрия Минаева.

Александр Зиновьев скончался за месяц до 80-летия. По словам его друга, предположительно, причиной смерти стал рак.

Артист родился 29 марта 1946 года. Окончил театральную студию при Театре Советской Армии и геологический институт. Помимо этого, он был геологом, писателем, фотографом и внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя». Александр Зиновьев также написал автобиографическую книгу «Первое поле», несколько пьес.

Он снимался в сериалах «Глухарь-2» и «Гибель Империи».