Умер актер из сериала «Глухарь»

Александр Зиновьев скончался за месяц до 80-летия. По словам его друга, предположительно, причиной смерти стал рак. Артист родился 29 марта 1946 года. Окончил театральную студию при Театре Советской Армии и геологический институт. Помимо этого, он был геологом, писателем, фотографом и внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя». Александр Зиновьев также написал автобиографическую книгу «Первое поле», несколько пьес. Он снимался в сериалах «Глухарь-2» и «Гибель Империи».

