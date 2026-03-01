Рязань
У проезжей части в Рязани засняли драку девочек
У проезжей части в Рязани засняли драку девочек. Пост с кадрами 1 марта опубликован в соцсетях.

Отмечается, что драка случилась на остановке напротив ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что конфликт произошел между двумя девочками. Они хватали друг друга за волосы и наносили удары ногами и руками.

Участниц конфликта разнял прохожий.

О причинах драки не сообщается.

Видео с места доступно по ссылке.