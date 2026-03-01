У проезжей части в Рязани засняли драку девочек

Отмечается, что драка случилась на остановке напротив ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что конфликт произошел между двумя девочками. Они хватали друг друга за волосы и наносили удары ногами и руками. Участниц конфликта разнял прохожий.