Скопившийся снег повредил крышу дома в рязанском поселке
Из-за скопившегося снега в рязанском поселке просела крыша жилого дома. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщила читательница.

По словам собеседницы, инцидент произошел около 17-18 часов 28 февраля в двухэтажном доме № 6 на улице Красный Октябрь в поселке Октябрьский Михайловского округа. Отмечается, что дом ввели в эксплуатацию в 1959 году, в 2017-м признали аварийным в связи с износом 88%.

После случившегося, как отметила читательница, между крышей и окном образовалась дыра, а по стене здания пошли трещины.

На место выезжали представители местной администрации и управляющей компании.

«Жильцам сказали, что обрушились стропила из-за их износа и большой нагрузки снега. Приняли решение почистить крышу. После чистки и оценки бедствия [заявили], что „будут думать“. Жильцов в квартире, над которой обрушилась крыша, нет, на первом этаже и втором [людей] не расселили, они по-прежнему живут в своих квартирах», — заключила девушка.

Официальная информация уточняется.