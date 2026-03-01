Скопившийся снег повредил крышу дома в рязанском поселке

Из-за скопившегося снега в рязанском поселке просела крыша жилого дома. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщила читательница. Инцидент произошел около 17-18 часов 28 февраля в двухэтажном доме № 6 на улице Красный Октябрь в поселке Октябрьский Михайловского округа. Отмечается, что дом ввели в эксплуатацию в 1959 году, в 2017-м признали аварийным в связи с износом 88%. После случившегося, как отметила собеседница, между крышей и окном образовалась дыра, а по стене дома пошли трещины. На место выезжали представители местной администрации и управляющей компании.

Официальная информация уточняется.