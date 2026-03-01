Работодатель может получить штраф за курение сотрудниками вейпов в офисе

Об этом 1 марта заявила депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, рабочие места считаются общественными, и там должны быть выделены специальные места для курения. При поступлении жалоб штраф может составлять от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 60 тыс. — для юрлиц.

Если же требования нарушены при организации и оборудовании специальных мест для курения, санкции составят от 20 до 30 тысяч и от 50 до 80 тысяч соответственно.