Опубликован прогноз погоды на 2 марта в Рязанской области
В области будет облачно, ночью — с прояснениями. Осадков не ожидается. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит −4…−1°С, днем — −1…−4°С.
Опубликован прогноз погоды на 2 марта в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
