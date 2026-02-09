В Санкт-Петербурге торговали органами умерших людей

В Санкт-Петербурге заключили под стражу двоих обвиняемых по делу о незаконной торговле человеческими биоматериалами из больничного морга. Об этом 6 февраля сообщил «Интерфакс».

Как указано в публикации, под стражу по 4 апреля заключены представитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов (ему вменяют подстрекательство к превышению полномочий и дачу взятки) и заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрей Кавецкий (он обвиняется превышении полномочий и получении взятки).

Следствие установило, что Маслов, представляя «Анабиоз», фактически осуществлявший незаконную продажу частей трупов, и неустановленные соучастники путем «уговоров и подкупа» склонили Кавецкого «к незаконным действиям». Фирма незаконно вывозила части тел умерших — чаще всего тех, кто вел асоциальный образ жизни и не имел родственников.

Затем биоматериалы передавали коммерческим организациям, которые использовали их в качестве опытных образцов для косметологии, хирургии и стоматологии.

Со ссылкой на правоохранителей отмечается, что коммерсантам-исследователям разрешалось проводить вскрытия в больничном морге без оформления необходимых документов.

Как сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, также зафиксированы случаи подмены тел умерших — чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности.

Ссылаясь на пресс-службы судов уточняется, что Ковецкий, предварительно, получал от Маслова и других соучастников не менее 500 тысяч рублей ежемесячно.

Фото и видео взято из Telegram-канала УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.