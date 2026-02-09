В Санкт-Петербурге покупатель выстрелил в сотрудника ПВЗ

В Санкт-Петербурге покупатель выстрелил в сотрудника ПВЗ после замечания о товаре. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошел в пункте выдачи заказов на улице Ленсовета. По данным телеканала, мужчина вместе со спутницей примерял товары и перепутал упаковки. Сотрудник пункта рассказал, что попросил вернуть все в первоначальный вид.

Посетитель отреагировал агрессивно: начал ругаться, попытался пройти в служебную зону. Работнику пришлось вытолкать его из-за стойки.

«Спустя несколько минут мужчина неожиданно пошел в сторону примерочной и начал искать что-то в куртке, после чего направился к сотруднику и выстрелил ему прямо в лицо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник нажал тревожную кнопку, однако группа быстрого реагирования приехала, когда мужчина уже ушел.

Пострадавшего госпитализировали. По данным телеканала, врачи диагностировали повреждение слухового нерва и острую левостороннюю тугоухость.

Как сообщил пострадавший, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: 78.ru.