В Рязанской области трактор застрял на ж/д пути, его снес поезд
ДТП произошло в 2:34 9 февраля на станции Проня в Рязанской области. Трактор, производивший очистку снега, застрял около пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, отметили в МЖД. Пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На период ликвидации последствий ДТП пропуск пассажирских поездов организовывали по соседнему пути. Из-за случившегося задержаны три поезда: № 106 Санкт-Петербург-Оренбург, № 51 Пенза-Москва на 38 минут, № 9 Самара-Москва на 34 минуты.
