В Рязанской области пройдет очередной рейд ГАИ
Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. Рязанцам напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

В понедельник, 9 февраля, в Рязанской области пройдет рейд «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Полицейские проведут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Рязанцам напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.