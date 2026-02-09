В Рязани образовались 10-балльные пробки
Утром в четверг, 9 февраля, пробки наблюдаются на Московском, Куйбышевском, Касимовском, Муромском, Михайловском шоссе. Заторы образовались на улицах Дзержинского, Спортивной, Есенина, Грибоедова, Циолковского, Зубковой, Советской армии, Новоселов, Кальная, Гагарина и т. д. Также по данным карт, в Рязани зафиксировано 4 ДТП.
В Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
Утром в понедельник, 9 февраля, пробки наблюдаются на Московском, Куйбышевском, Касимовском, Муромском, Михайловском шоссе.
Заторы образовались на улицах Дзержинского, Спортивной, Есенина, Грибоедова, Циолковского, Зубковой, Советской армии, Новоселов, Кальная, Гагарина
Также по данным карт, в Рязани зафиксировано 4 ДТП.