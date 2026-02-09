В Роспотребнадзоре сообщили о доминирующем в РФ штамме COVID-19

В России доминирует штамм COVID-19 «Стратус», составляющий около 99% новых случаев заболеваний. Вариант BA.3.2 с мутациями и устойчивостью к иммунитету пока не выявлен. «По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG* (Stratus, „Стратус“). Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным GISAID, вариант XFG* лидирует в мире, составляя 65% новых случаев. Также с ноября 2024 года распространяется вариант BA.3.2, ответвление от BA.3, классифицированный ВОЗ как требующий наблюдения из-за множества мутаций. Однако в России BA.3.2 не обнаружен, его распространение ограничено Западно-Тихоокеанским регионом.