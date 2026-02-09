В конце недели в Рязанскую область придет потепление
По словам метеоролога, оттепель придет в регионы Центральной России в пятницу. Он отметил, что в этот день температура воздуха в регионах может прогреться до +3 градусов. Помимо этого, ожидается снегопад и первый дождь «Оттепельная и слякотная погода с осадками сохранится и в субботу. Зима начинает постепенно сдавать свои позиции». — отметил Тишковец.
В конце недели в Рязанскую область придет потепление. Об этом в беседе с «Радио России» сообщает метеоролог Евгений Тишковец.
