В конце недели в Рязанскую область придет потепление

По словам метеоролога, оттепель придет в регионы Центральной России в пятницу. Он отметил, что в этот день температура воздуха в регионах может прогреться до +3 градусов. Помимо этого, ожидается снегопад и первый дождь «Оттепельная и слякотная погода с осадками сохранится и в субботу. Зима начинает постепенно сдавать свои позиции». — отметил Тишковец.

