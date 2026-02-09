В Госдуме рассказали об изменении расчета платы за воду не по счетчикам

В России вдвое повысили коэффициент на потребление холодной воды без счетчиков — с 1,5 до 3. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
По словам депутата, такая мера направлена против «резиновых квартир».
«В декабре прошлого года правительство вдвое повысило коэффициент для тех, кто не хочет устанавливать приборы учета потребления холодной воды. Частично мера направлена против так называемых резиновых квартир. Тех, где прописаны один или два человека, но по факту она сдается, и там проживают пять, шесть, а бывает, и более десяти квартирантов. Расход воды получается огромный, и плата даже с повышающим коэффициентом оказывается вдвое ниже, чем по счетчику», — сказал он.
Также депутат Кошелев сообщил, что повышающий коэффициент применяется только для расчета потребления холодной воды и не распространяется на горячее водоснабжение и электроэнергию. Раньше при отсутствии счетчиков плата за холодную воду увеличивалась в 1,5 раза, теперь — в три.
Изменения касаются только квартир, где установка счетчика возможна и пока не выполнена. По данным ГИС ЖКХ, 64% квартир уже оснащены счетчиками. Их установка позволяет платить только за фактическое потребление воды и может снизить сумму платежа при совпадении числа прописанных и проживающих.