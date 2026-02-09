Сокращение платных мест в вузах начнется с заочников

Платные места в российских вузах будут регулироваться в первую очередь для заочной формы обучения — около 30,5 тысяч из 47 тысяч мест. «В первую очередь, мы очно-заочную, заочную форму и подкорректировали. Потому что всего сокращено 47 тысяч платных мест, это 13%. Это разумная цифра, этот подход сделан сознательно, вдумчиво. И больше всего из 47 тысяч — 30,5 тысяч мест — это заочная форма обучения. Очная всего 16,5 тысяч мест», — сказал Фальков.

Платные места в российских вузах будут регулироваться в первую очередь для заочной формы обучения — около 30,5 тысяч из 47 тысяч мест. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Количество платных мест на направлениях «Юриспруденция» сократилось на 18% (14 тысяч мест), «Менеджмент и экономика» — на 7,4 тысячи, «Государственное и муниципальное управление» — на 18% и «Реклама и связи с общественностью» — почти на 14%.

Министр отметил дефицит квалифицированных специалистов при большом числе студентов. Он заявил, что система высшего образования работает неэффективно, приводя к диспропорциям. Например, из 4,5 миллиона студентов только около 1,3-1,5 миллиона обучаются экономике и управлению.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий количество платных мест в вузах, что позволит улучшить качество платного приема.