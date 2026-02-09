Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян превысила 21 000 рублей

В декабре 2025 года средняя пенсия работающих россиян выросла до 21,4 000 рублей, превысив показатель предыдущего года на 2,8 000 рублей. Об сообщили «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда России.

По данным РИА Новости, на 1 декабря 2025 года средняя пенсия работающих граждан составила 21 419,4 рубля, что на 2 819,4 рубля больше, чем в 2024 году (18 600 рублей).

В ЦФО средняя пенсия работающих пенсионеров достигла 21 200 рублей, увеличившись на 2 800 рублей по сравнению с 2024 годом (18 400 рублей). С 1 января 2026 года страховые пенсии всех пенсионеров выросли на 7,6%.