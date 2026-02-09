Рязанскую компанию по производству косметики признали банкротом
В отношении компании вводили процедуру банкротства — наблюдение. Установлено, что ООО «НИКА-АЭРОЗОЛЬ» задолжало кредиторам 359 058 700 рублей. Арбитражный суд решил признать компанию банкротом и ввести конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу. Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «НИКА-АЭРОЗОЛЬ» — производство парфюмерных и косметических средств.
Коммерческий банк «Солидарность» подал иск с требованием признать банкротом ООО «НИКА-АЭРОЗОЛЬ» из-за наличия задолженности. Об этом сообщили в соцсетях арбитражного суда Рязанской области.
В отношении компании вводили процедуру банкротства — наблюдение. Установлено, что ООО «НИКА-АЭРОЗОЛЬ» задолжало кредиторам 359 058 700 рублей.
Арбитражный суд решил признать компанию банкротом и ввести конкурсное производство.
Решение не вступило в законную силу.
Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «НИКА-АЭРОЗОЛЬ» — производство парфюмерных и косметических средств.