Рязанцам напомнили, когда и в каком размере оплачивается детский больничный

Соцфонд РФ по Рязанской области опубликовал срок и размер оплаты больничного по уходу за ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Продолжительность оплачиваемого периода ухода за ребенком до 7 лет — до 60 дней в год. От 7 до 15 лет — не более 15 дней по случаю болезни, но не более 45 дней в год. Старше 15 лет — не более 7 дней по случаю болезни, но не более 30 дней в год.

Размер пособия (в процентах от среднего заработка): ребенок младше 8 лет — 100%. Ребенок старше 8 лет — 100% — при стаже более 8 лет (первые 10 дней). 80% — при стаже от 5 до 8 лет (первые 10 дней). 60% — при стаже менее 5 лет (первые 10 дней). С 11-го дня — 50% независимо от стажа.