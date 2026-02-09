Россиян предупредили о возможных штрафах за сжигание чучела на Масленицу

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров сообщил, что хотя специального штрафа за сам ритуал нет, ответственность за несоблюдение правил может быть весьма значительной. По словам Машарова, в преддверии масленичной недели важно помнить о мерах предосторожности. Если сжигание чучела пройдет без пострадавших, то штрафы могут составить до 15 тысяс рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц, до 60 тысяс — для индивидуальных предпринимателей и до 400 тысяч рублей — для организаций. Однако в случае возникновения пожара и пострадавших, штрафы могут возрасти более чем в два раза, достигая 2 млн рублей, а деятельность юридического лица может быть приостановлена.

Эксперт призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать неприятных последствий во время празднования.