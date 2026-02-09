Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-8°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 77.80 / 77.00 09/02 13:25
Нал. EUR 91.70 / 91.90 09/02 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 328
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 073
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 036
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 677
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о возможных штрафах за сжигание чучела на Масленицу
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров сообщил, что хотя специального штрафа за сам ритуал нет, ответственность за несоблюдение правил может быть весьма значительной. По словам Машарова, в преддверии масленичной недели важно помнить о мерах предосторожности. Если сжигание чучела пройдет без пострадавших, то штрафы могут составить до 15 тысяс рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц, до 60 тысяс — для индивидуальных предпринимателей и до 400 тысяч рублей — для организаций. Однако в случае возникновения пожара и пострадавших, штрафы могут возрасти более чем в два раза, достигая 2 млн рублей, а деятельность юридического лица может быть приостановлена.

Сжигание чучела Масленицы в России может обернуться серьезными штрафами. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров сообщил, что хотя специального штрафа за сам ритуал нет, ответственность за несоблюдение правил может быть весьма значительной.

По словам Машарова, в преддверии масленичной недели важно помнить о мерах предосторожности. Если сжигание чучела пройдет без пострадавших, то штрафы могут составить до 15 тысяс рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц, до 60 тысяс — для индивидуальных предпринимателей и до 400 тысяч рублей — для организаций.

Однако в случае возникновения пожара и пострадавших, штрафы могут возрасти более чем в два раза, достигая 2 млн рублей, а деятельность юридического лица может быть приостановлена.

Эксперт призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать неприятных последствий во время празднования.