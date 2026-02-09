Продажи французского коньяка в РФ выросли на 10%

По данным рейтинга A. List, продажи французского коньяка в России в 2025 году выросли на 10%, достигнув 311 тысяч дал. Доля пяти ведущих брендов превысила 50% и составила 51%, увеличившись с 46% в 2024 году. Лидеры роста: Du Buisson (рост в 12,5 раза до 13 тысяч дал), Pasquinet (рост на 228% до 5 тысяч дал), Daniel Bouju (рост на 107% до 8 тысяч дал). Однако этот рост обусловлен низкой базой предыдущих лет. Например, у Courvoisier продажи увеличились на 17%, а у Hennessy — на 11%.

Несмотря на снижение спроса на коньяк и бренди в России, продажи французских напитков в рознице выросли на 10% в 2025 году. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Из-за экономической нестабильности на мировых рынках западные производители накопили нераспроданную продукцию на 22 млрд долларов. Это делает их открытыми для параллельного импорта в Россию.

