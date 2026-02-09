Рязань
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 328
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 073
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 036
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 677
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Продажи французского коньяка в РФ выросли на 10%
По данным рейтинга A. List, продажи французского коньяка в России в 2025 году выросли на 10%, достигнув 311 тысяч дал. Доля пяти ведущих брендов превысила 50% и составила 51%, увеличившись с 46% в 2024 году. Лидеры роста: Du Buisson (рост в 12,5 раза до 13 тысяч дал), Pasquinet (рост на 228% до 5 тысяч дал), Daniel Bouju (рост на 107% до 8 тысяч дал). Однако этот рост обусловлен низкой базой предыдущих лет. Например, у Courvoisier продажи увеличились на 17%, а у Hennessy — на 11%.

Несмотря на снижение спроса на коньяк и бренди в России, продажи французских напитков в рознице выросли на 10% в 2025 году. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Из-за экономической нестабильности на мировых рынках западные производители накопили нераспроданную продукцию на 22 млрд долларов. Это делает их открытыми для параллельного импорта в Россию.

