Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных
Татьяна Москалькова направила Дмитрию Лубинцу список из 90 человек, задержанных на Украине по политическим мотивам. На заседании комитета Госдумы омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о просьбе граждан оказать им помощь. У многих серьёзные проблемы со здоровьем. «Мы передали списки для содействия», — заявила она ТАСС.
Ранее РФ и Украина обменялись военнопленными.
Фото: ТАСС.