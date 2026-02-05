РФ и Украина обменялись военнопленными
5 февраля Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены трое жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом. Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
РФ и Украина обменялись военнопленными. Об этом сообщает Минобороны.
5 февраля Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.
Кроме того, возвращены трое жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом.
Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.