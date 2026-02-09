Мошенники стали похищать данные россиян под предлогом индексации зарплат

Мошенники похищают данные граждан под предлогом индексации социальных выплат, используя чат-боты и приложения. Об этом сообщает Социальный фонд России.

«На фоне индексаций в январе и феврале людям стали приходить предложения проверить размер выплат через чат-боты и приложения, которые нужно установить на смартфон. Такие сервисы похищают СНИЛС, данные банковских карт и другую информацию, открывая злоумышленникам доступ к средствам людей и возможность действовать от их имени», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали россиянам не пользоваться неизвестными сервисами и приложениями. Достоверную информацию о размере выплат можно проверить на портале «Госуслуги», в клиентских службах Соцфонда, МФЦ и через единый контакт-центр по социальным вопросам.