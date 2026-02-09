Онлайн-платформы ответили на просьбу ретейлеров приравнять их к торговым сетям

Ассоциация цифровых платформ в письмах правительству отметила, что маркетплейсы занимают менее 5% рынка продуктов, но для многих малых и средних бизнесов это единственный канал сбыта. Онлайн-продажи важны для миллионов россиян, особенно в удалённых регионах без сетевых магазинов. Запрет на продажу продуктов через маркетплейсы может вызвать многомиллиардные потери и уменьшение ассортимента, ухудшив конкурентоспособность и экономику регионов, подчеркнул президент Ассоциации Ораз Дурдыев. Wildberries и Ozon назвали инициативу ритейлеров попыткой ограничить конкуренцию и сохранить монополию, отметив, что различия между онлайн-платформами и торговыми сетями делают такие меры разрушительными для малого и среднего бизнеса.

Крупные онлайн-платформы, такие как Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер», выступили против инициативы традиционных ритейлеров и производителей продуктов питания, которые требуют приравнять маркетплейсы к торговым сетям. Об этом пишет Forbes.

