Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-8°
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.80 / 77.40 09/02 18:25
Нал. EUR 91.91 / 92.40 09/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
1 час назад
190
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 960
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 124
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 048
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Онлайн-платформы ответили на просьбу ретейлеров приравнять их к торговым сетям
Ассоциация цифровых платформ в письмах правительству отметила, что маркетплейсы занимают менее 5% рынка продуктов, но для многих малых и средних бизнесов это единственный канал сбыта. Онлайн-продажи важны для миллионов россиян, особенно в удалённых регионах без сетевых магазинов. Запрет на продажу продуктов через маркетплейсы может вызвать многомиллиардные потери и уменьшение ассортимента, ухудшив конкурентоспособность и экономику регионов, подчеркнул президент Ассоциации Ораз Дурдыев. Wildberries и Ozon назвали инициативу ритейлеров попыткой ограничить конкуренцию и сохранить монополию, отметив, что различия между онлайн-платформами и торговыми сетями делают такие меры разрушительными для малого и среднего бизнеса.

Крупные онлайн-платформы, такие как Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер», выступили против инициативы традиционных ритейлеров и производителей продуктов питания, которые требуют приравнять маркетплейсы к торговым сетям. Об этом пишет Forbes.

В письмах, направленных в правительство, Ассоциация цифровых платформ подчеркнула, что на маркетплейсы приходится менее 5% рынка продуктов питания, однако для многих малых и средних предпринимателей это единственный способ сбыта их продукции.

Ассоциация указала на важность онлайн-продаж для десятков миллионов россиян, особенно в удаленных регионах, где сетевые магазины отсутствуют. Запрет на продажу продуктов через маркетплейсы может привести к многомиллиардным потерям и сокращению ассортимента для потребителей. Президент Ассоциации Ораз Дурдыев отметил, что такая инициатива может негативно сказаться на конкурентоспособности и экономике регионов.

В ответ на просьбу ритейлеров Wildberries и Ozon назвали её попыткой ограничить конкуренцию и сохранить монопольное положение на рынке продовольственных товаров. Они подчеркнули, что различия в экономической природе работы онлайн-платформ и торговых сетей делают подобные меры разрушительными для малого и среднего бизнеса.