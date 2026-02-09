Онлайн-платформы ответили на просьбу ретейлеров приравнять их к торговым сетям

Крупные онлайн-платформы, такие как Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер», выступили против инициативы традиционных ритейлеров и производителей продуктов питания, которые требуют приравнять маркетплейсы к торговым сетям. Об этом пишет Forbes.
В письмах, направленных в правительство, Ассоциация цифровых платформ подчеркнула, что на маркетплейсы приходится менее 5% рынка продуктов питания, однако для многих малых и средних предпринимателей это единственный способ сбыта их продукции.
Ассоциация указала на важность онлайн-продаж для десятков миллионов россиян, особенно в удаленных регионах, где сетевые магазины отсутствуют. Запрет на продажу продуктов через маркетплейсы может привести к многомиллиардным потерям и сокращению ассортимента для потребителей. Президент Ассоциации Ораз Дурдыев отметил, что такая инициатива может негативно сказаться на конкурентоспособности и экономике регионов.
В ответ на просьбу ритейлеров Wildberries и Ozon назвали её попыткой ограничить конкуренцию и сохранить монопольное положение на рынке продовольственных товаров. Они подчеркнули, что различия в экономической природе работы онлайн-платформ и торговых сетей делают подобные меры разрушительными для малого и среднего бизнеса.