Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-8°
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.80 / 77.40 09/02 18:25
Нал. EUR 91.91 / 92.40 09/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
1 час назад
190
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
Вчера 11:03
2 960
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 124
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 048
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
К Красноярске мужчина скормил тело дочки начальника свиньям и получил срок

В Красноярске житель Игорь, обвиняемый в убийстве 17-летней Милены, был приговорен к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Мужчина, работавший на отца девушки, совершил преступление в ответ на личную обиду. Он напал на Милену, избил ее и оставил в амбаре в бессознательном состоянии.

Отмечается, что за это время на Милену напали находившиеся в загоне свиньи. Животные порвали ей бедренную артерию и искусали. Девушка погибла от потери крови. Тело нашел ее друг, который пришел в сарай.

Несмотря на попытки скрыть следы преступления, Игорь был задержан правоохранительными органами. Суд также обязал его выплатить семье погибшей компенсацию в размере 6 миллионов рублей. Вину свою он так и не признал.

Фото: Плохие новости.