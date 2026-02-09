К Красноярске мужчина скормил тело дочки начальника свиньям и получил срок

В Красноярске житель Игорь, обвиняемый в убийстве 17-летней Милены, был приговорен к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Мужчина, работавший на отца девушки, совершил преступление в ответ на личную обиду. Он напал на Милену, избил ее и оставил в амбаре в бессознательном состоянии.

Отмечается, что за это время на Милену напали находившиеся в загоне свиньи. Животные порвали ей бедренную артерию и искусали. Девушка погибла от потери крови. Тело нашел ее друг, который пришел в сарай.

Несмотря на попытки скрыть следы преступления, Игорь был задержан правоохранительными органами. Суд также обязал его выплатить семье погибшей компенсацию в размере 6 миллионов рублей. Вину свою он так и не признал.

Фото: Плохие новости.