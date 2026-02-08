Рязань
В Сараевском районе поймали пьяного рязанца, угнавшего УАЗ с работы
В селе Мордово Сараевского района пропал служебный УАЗ с территории предприятия по переработке животноводческой продукции. Машина стояла во дворе за забором, двери были открыты, ключ — в замке зажигания, сообщили в региональном УМВД.

После заявления о пропаже транспорта, полиция быстро выяснила, что незадолго до этого с работы ушел 35-летний разнорабочий. Оперативники заподозрили его в угоне.

Вскоре другой сотрудник полиции заметил УАЗ на выезде из села. За рулем сидел тот самый мужчина, у которого нет водительских прав. Полицейский начал преследование, но угонщик не справился с управлением, вылетел в кювет и бросил машину. Пытаясь убежать по полю, он не сумел скрыться. 35-летнего сараевца поймали.

Как выяснилось, мужчина пришел на работу после употребления спиртного, решил «вылечиться», выпив еще алкоголя и уехать домой на служебной машине. Водительских прав у него не было, автомобиль оказался незапертым — он просто сел за руль и уехал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за угон (ст. 166 УК РФ). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.