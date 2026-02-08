В Рязани произошло ДТП
Авария случилась на улице Грачи 8 февраля. Сообщается, что водитель черного «Опеля» не успел остановиться, когда автомобиль перед ним остановился, чтобы пропустить пешехода. Официальной информации не поступало.
В Дядькове произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПУВР».
