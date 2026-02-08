Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных
Мероприятие пройдет во Всемирный день кошек 1 марта в Доме молодежи Рязанской области с 11:00 до 16:00. Выставка станет возможностью для рязанцев найти себе пушистого питомца. Все участники — кошки и котята, которым требуется дом.
Кураторы и опекуны приглашаются принять участие со своими подопечными. Для этого необходимо соблюсти два обязательных условия:
- животное должно быть полностью вакцинировано;
- с момента последней прививки до дня выставки должен пройти карантин не менее 21 дня.