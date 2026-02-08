Рязань
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
7 часов назад
400
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
925
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
982
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 609
Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных
Мероприятие пройдет во Всемирный день кошек 1 марта в Доме молодежи Рязанской области с 11:00 до 16:00. Выставка станет возможностью для рязанцев найти себе пушистого питомца. Все участники — кошки и котята, которым требуется дом.

Рязанцев пригласили на выставку «Мартовское мурчание». Мероприятие пройдет во Всемирный день кошек 1 марта в Доме молодежи Рязанской области с 11:00 до 16:00.

Выставка станет возможностью для рязанцев найти себе пушистого питомца. Все участники — кошки и котята, которым требуется дом.

Кураторы и опекуны приглашаются принять участие со своими подопечными. Для этого необходимо соблюсти два обязательных условия:

  • животное должно быть полностью вакцинировано;
  • с момента последней прививки до дня выставки должен пройти карантин не менее 21 дня.