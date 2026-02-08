Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
-8°
Пнд, 09
-12°
Втр, 10
-10°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 75.40 / 76.90 08/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.90 08/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
10 часов назад
475
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
946
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
988
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 618
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Михаил Ефремов сыграет свою первую роль после колонии на сцене театра 25 марта
Ефремов исполнит главную роль в психологической драме «Без свидетелей», поставленной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. Его партнершей по спектаклю выступит народная артистка России Анна Михалкова. Действие пьесы разворачивается вокруг бывших супругов, которые спустя годы случайно оказываются наедине: за спокойной беседой скрываются боль, неразрешенные чувства и необходимость заново осмыслить прошлое.

Актер Михаил Ефремов выступит на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова 25 и 26 марта 2026 года. Это станет его первым театральным появлением после освобождения из мест лишения свободы, сообщили в «Известиях» со ссылкой на театр.

Ефремов исполнит главную роль в психологической драме «Без свидетелей», поставленной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. Его партнершей по спектаклю выступит народная артистка России Анна Михалкова. Действие пьесы разворачивается вокруг бывших супругов, которые спустя годы случайно оказываются наедине: за спокойной беседой скрываются боль, неразрешенные чувства и необходимость заново осмыслить прошлое.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в центре Москвы. Водитель встречного автомобиля — рязанец — скончался. Суд приговорил актера к 8 годам колонии общего режима; позже срок был сокращен до 7,5 лет. Условно-досрочное освобождение ему предоставили в марте 2025 года, на свободу он вышел в апреле того же года. Подробнее об этом можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото — театр «Мастерская 12».