Михаил Ефремов сыграет свою первую роль после колонии на сцене театра 25 марта

Ефремов исполнит главную роль в психологической драме «Без свидетелей», поставленной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. Его партнершей по спектаклю выступит народная артистка России Анна Михалкова. Действие пьесы разворачивается вокруг бывших супругов, которые спустя годы случайно оказываются наедине: за спокойной беседой скрываются боль, неразрешенные чувства и необходимость заново осмыслить прошлое.

Актер Михаил Ефремов выступит на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова 25 и 26 марта 2026 года. Это станет его первым театральным появлением после освобождения из мест лишения свободы, сообщили в «Известиях» со ссылкой на театр.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в центре Москвы. Водитель встречного автомобиля — рязанец — скончался. Суд приговорил актера к 8 годам колонии общего режима; позже срок был сокращен до 7,5 лет. Условно-досрочное освобождение ему предоставили в марте 2025 года, на свободу он вышел в апреле того же года. Подробнее об этом можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото — театр «Мастерская 12».