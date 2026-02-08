Мэр Рязани Борис Ясинский посетил завод плавленных сыров

Мэр Борис Ясинский начал цикл личных встреч с представителями рязанского бизнеса. Как сообщил глава администрации у себя в Telegram-канале, цель инициативы — познакомиться с предпринимателями, изучить специфику их работы, найти потребности и наметить конкретные пути взаимодействия.

Первая встреча состоялась с владельцем АО «Рязанский завод плавленых сыров» Михаилом Мартыновым. Предприятие, основанное в 1953 году и расположенное на улице Братиславской, входит в тройку крупнейших производителей плавленых сыров в России. На заводе трудятся около 200 человек, за одну смену выпускается до 40 тонн продукции. Товар представлен в региональных и федеральных торговых сетях по всей стране, а также экспортируется в Казахстан.

Как отметил Ясинский, завод оснащен современным оборудованием, располагает собственным автопарком и уделяет особое внимание контролю качества: на предприятии действует аккредитованная лаборатория для анализа сырья и многоуровневая система проверки готовой продукции.

В ходе диалога стороны обсудили текущую деятельность предприятия и меры поддержки, доступные рязанским предпринимателям. Борис Ясинский отметил, что подобный формат общения станет регулярным и поможет укрепить партнерские отношения между городской администрацией и бизнес-сообществом.