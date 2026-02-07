В Солотче мотогонщики перекрыли проезд
Как сообщили очевидцы, 7 февраля мотогонщики перекрыли дорогу к Сосновому бору у базы отдыха «Сатурн». Согласно данным организаторов, в субботу у байкеров проходит мотопробег. На опубликованных кадрах видно, что на месте образовалась пробка.
В Солотче мотогонщики перекрыли проезд. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Как сообщили очевидцы, 7 февраля мотогонщики перекрыли дорогу к Сосновому бору у базы отдыха «Сатурн».
Согласно данным
На опубликованных кадрах видно, что на месте образовалась пробка.
Фото и видео: Telegram-канал «Солотча инфо».