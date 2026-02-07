В Рязанской области произошло еще два ДТП
Одно из ДТП произошло на трассе Рязань — Михайлов, недалеко от деревни Высоковские Дворики. Столкнулись две легковушки. Одна из них перевернулась на бок. Вторая авария с участием двух автомобилей случилась на Ряжском шоссе, сообщили очевидцы. Машины получили серьезные механические повреждения. У одной из машин смята передняя часть, у другой — задняя. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
