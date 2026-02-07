В Рязани загорелась квартира
Как рассказали очевидцы, пожар произошел 7 февраля на улице Большой. Судя по кадрам, загорелась квартира на девятом этаже. «Приехали пожарные и скорая, о пострадавших пока неизвестно», — сообщили очевидцы. Официальная информация уточняется.
