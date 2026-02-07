В Рязани мать с дочерью украли форель на 7 тысяч и приготовили «роскошный ужин»

В Рязани мать с дочерью украли форель на семь тысяч и приготовили «роскошный ужин». Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в супермаркете на Московском шоссе. Работник рассказал полицейским, что из торгового зала похитили замороженную форель.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастны 52-летняя мать и 29-летняя дочь. По предварительной информации полицейских, рязанки хотели похитить из супермаркета красную рыбу. Они выбрали замороженную форель и спрятали в сумке. На кассе оплатили другие покупки.

Дома из форели приготовили «роскошный ужин».

Рязанок задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы