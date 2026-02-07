В Рязани из-за массового ДТП образовалась пробка
По словам очевидцев, авария случилась 7 февраля на проезде Яблочкова. На опубликованных кадрах видно, что, предположительно, столкнулись три автомобиля. На месте образовалась пробка в обе стороны. Данных о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
