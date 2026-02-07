В России публикация сторис в Telegram стала доступна без платной подписки
Функция появилась в мессенджере в 2023 году. Воспользоваться ей могли не все — для пользователей из некоторых стран, в том числе для россиян, публикация историй не была доступна без премиум подписки. С 6 февраля можно публиковать не более одной истории в день. При этом при оформлении подписки это количество увеличится до 100.
