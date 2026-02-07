В перинатальном центре назвали самые редкие имена рожденных в Рязани в январе
В перинатальном центре назвали самые редкие имена рожденных в Рязани в январе. Пост об этом опубликован 6 февраля в соцсетях медучреждения.
Всего в январе в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 86 малышей: 41 мальчика и 45 девочек.
Самыми популярными женскими именами стали Полина, София, Мирослава и Ксения. Вторыми по встречаемости — Анна, Кира, Надежда и Варвара.
Реже родители выбирали для девочек имена Василина, Амелия, Эвелина, Марьяна, Эмилия.
Мальчиков чаще всего называли Михаилами. Вторые по популярности — Арсений, Артем.
Самыми редкими именами стали Лука, Мирон.