В перинатальном центре назвали самые редкие имена рожденных в Рязани в январе
В перинатальном центре назвали самые редкие имена рожденных в Рязани в январе. Пост об этом опубликован 6 февраля в соцсетях медучреждения.

Всего в январе в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 86 малышей: 41 мальчика и 45 девочек.

Самыми популярными женскими именами стали Полина, София, Мирослава и Ксения. Вторыми по встречаемости — Анна, Кира, Надежда и Варвара.

Реже родители выбирали для девочек имена Василина, Амелия, Эвелина, Марьяна, Эмилия.

Мальчиков чаще всего называли Михаилами. Вторые по популярности — Арсений, Артем.

Самыми редкими именами стали Лука, Мирон.