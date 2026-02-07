В Милане состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Мероприятие прошло на стадионе «Сан-Сиро». Оно началось с шоу, где 70 танцоров из театра Ла Скала изображали статуи. Также зрителей ознакомили с итальянской оперной классикой через выступление женщины-дирижера, управляющей нотами, и трех артистов в огромных масках в виде голов композиторов. Кроме того, на открытии почтили память итальянского модельера Джорджо Армани, который умер в сентябре 2025 года. Олимпийский огонь зажгли в двух чашах: в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония завершилась фейерверком. Напомним, в соревнованиях в нейтральном статусе выступят 13 россиян.
Напомним, в соревнованиях в нейтральном статусе выступят 13 россиян.
Фото: скриншоты из видео с сайта olympics.com.