Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
Пнд, 09
-11°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 76.77 / 76.90 07/02 08:02
Нал. EUR 91.41 / 91.90 07/02 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
Вчера 14:08
623
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
891
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 488
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Милане состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Мероприятие прошло на стадионе «Сан-Сиро». Оно началось с шоу, где 70 танцоров из театра Ла Скала изображали статуи. Также зрителей ознакомили с итальянской оперной классикой через выступление женщины-дирижера, управляющей нотами, и трех артистов в огромных масках в виде голов композиторов. Кроме того, на открытии почтили память итальянского модельера Джорджо Армани, который умер в сентябре 2025 года. Олимпийский огонь зажгли в двух чашах: в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония завершилась фейерверком. Напомним, в соревнованиях в нейтральном статусе выступят 13 россиян.

В Милане состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает РБК.

Мероприятие прошло на стадионе «Сан-Сиро». Оно началось с шоу, где 70 танцоров из театра Ла Скала изображали статуи.

Также зрителей ознакомили с итальянской оперной классикой через выступление женщины-дирижера, управляющей нотами, и трех артистов в огромных масках в виде голов композиторов. Кроме того, на открытии почтили память итальянского модельера Джорджо Армани, который умер в сентябре 2025 года.

Олимпийский огонь зажгли в двух чашах: в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония завершилась фейерверком.

Напомним, в соревнованиях в нейтральном статусе выступят 13 россиян.

Фото: скриншоты из видео с сайта olympics.com.