Украинские АЭС остановили генерацию электроэнергии
Все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Об этом 7 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на «Укрэнерго».
В национальной энергетической компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, генерация была остановлена.
Отмечается, что сейчас в энергосистеме Украины наблюдается еще больший дефицит мощности. Поэтому в стране увеличили продолжительность почасовых отключений электроэнергии.