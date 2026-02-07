У «Глобуса» в Рязани легковушку развернуло после ДТП
Отмечается, что ДТП произошло 7 февраля на Северной окружной. Столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, один из автомобилей развернуло после аварии, он перекрыл полосу. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
У гипермаркета «Глобус» в Рязани легковушку развернуло после ДТП. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло 7 февраля на Северной окружной. Столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, один из автомобилей развернуло после аварии, он перекрыл полосу.
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.