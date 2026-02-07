Рязанцы пожаловались на превратившуюся в снежную горку лестницу
Кадры сделали на улице Большой, около дома № 102А. По словам рязанцев, лестница ведет к пешеходному переходу и супермаркету. «Каждую зиму очень редко ее чистят… Но в эту зиму не чистят вообще. Она превратилась в ледяную горку, посыпанную снегом. Каждый будний день по ней ходят дети в школу и детский сад. Падают», — написали в посте.
