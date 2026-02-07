Под Рязанью произошло массовое ДТП
Очевидцы сообщили, что авария случилась 7 февраля на подъезде к селу Дубровичи Рязанского округа. Столкнулись три автомобиля. Машины получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги сильно затруднено. Информация о пострадавших не поступала.
Под Рязанью произошло массовое ДТП. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Очевидцы сообщили, что авария случилась 7 февраля на подъезде к селу Дубровичи Рязанского округа. Столкнулись три автомобиля. Машины получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС.
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги сильно затруднено.
Информация о пострадавших не поступала.