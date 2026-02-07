Над регионами России уничтожили 82 БПЛА
45 беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Волгоградской областью, восемь — над Брянской областью. По шесть дронов перехватили над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями. Еще три уничтожили над Курской областью. Над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Смоленской областями сбили по одному БПЛА.
Над регионами России за ночь уничтожили 82 БПЛА. Об этом 7 февраля сообщили в соцсетях Минобороны.
45 беспилотников самолетного типа средства ПВО сбили над Волгоградской областью, восемь — над Брянской областью.
По шесть дронов перехватили над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями. Еще три уничтожили над Курской областью.
Над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Смоленской областями сбили по одному БПЛА.