Японский центр молодежных обменов снова начнёт отправлять исследователей в РФ
Напомним, в сентябре 2025 года Япония ослабила ограничения на поездки в Россию. Теперь разрешены визиты по гуманитарным, деловым, учебным, научным и культурным причинам.