Японский центр молодежных обменов снова начнёт отправлять исследователей в РФ

«Было время, когда прием заявок на участие в программе стипендий для японских специалистов приостанавливался и из-за Covid-19. Однако мы решили возобновить программу в свете пересмотра Министерством иностранных дел [Японии] в сентябре прошлого года информации о рисках в отношении России», — рассказали в центре. Отмечается, что общее количество участников стажировки в России пока не определено, но организаторы планируют набирать небольшую группу. В мае 1999 года в Японии создали Центр молодежных обменов для координации двусторонних программ. За два десятилетия в них приняли участие около 9 тысяч человек.

Напомним, в сентябре 2025 года Япония ослабила ограничения на поездки в Россию. Теперь разрешены визиты по гуманитарным, деловым, учебным, научным и культурным причинам.